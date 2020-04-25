Появились новые подробности о здоровье Ким Чен Ына

Ким Чен Ын долгое время не появлялся на публике. Фото: МК

Диктатор КНДР Ким Чен Ын якобы находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

Политик в коме с 24 апреля, а операцию ему делали в начале месяца, сообщил Daily Mail.

Сообщается, что Китай направил в Северную Корею команду, в которую вошли медицинские эксперты, для консультирования северокорейского лидера.

Ранее лидер КНДР посещал сельскую местность, когда схватился за грудь и упал на землю. Врач, который находился с ним в то время, сопровождал его в больницу.

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Напомним, Ким Чен Ын долгое время не появлялся на публике. В СМИ уже успели сообщить, что глава Северной Кореи скрылся на вилле на берегу Японского моря или же вообще умер.