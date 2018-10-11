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четверг, 11 октября 2018 17:32

Появились кадры с места приземления капсулы "Союза"
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В сети опубликовали фото спасательной капсулы после приземления и самых космонавтов
Фото: ТАСС
В сети опубликовали фото спасательной капсулы после приземления и самых космонавтов
В сети опубликовали фото спасательной капсулы после приземления и самых космонавтов
В сети опубликовали фото спасательной капсулы после приземления и самых космонавтов
В сети опубликовали фото спасательной капсулы после приземления и самых космонавтов

Пресс-служба российского Центрального военного округа распространила первые фото и видео с места приземления спасательной капсулы ракеты "Союз МС-10" в степях Казахстана.

На опубликованных материалах видно, что участники экспедиции россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг могут самостоятельно ходить. Они садятся в вертолет. На фото, которые позже распространил Роскосмос, они проходят обследование и общаются.

Ранее в различных источниках были сообщения, что космонавты чувствовали перегрузки от некритических 6 g до критических 20 g. Также на видеокадры очевидцев попал момент аварии ракеты.

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Овчинин летел на МКС, чтобы со своим коллегой Сергеем Прокопьевым исследовать дыру в космической станции. Теперь от этого придется отказаться, рассказывает Газета.ru.

Сегодняшний запуск ракеты посвятили 100-летию со дня образования завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия" — изготовителя корабля "Союз".

30 августа 2018-го на Международной космической станции произошла утечка воздуха. Ее вызвала 2-мм дыра в обшивке российского космического корабля "Союз МС-09". Он пристыковался к МКС 8 июня этого года. Дырку могли просверлить сами космонавты, говорят в Роскосмосе. Позже нашли другие дыры.

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