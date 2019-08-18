Появилась улица с синим асфальтом

Одну из дорог в катарской столице Дохи перекрасили в синий цвет.

Сделали это, чтобы снизить температуру асфальта, сообщает Gulf Times.

Автор: qt2030/twitter Одну из дорог в катарской столице Дохи перекрасили в синий цвет

"Управление по выполнению общественных работ осуществляет пилотный проект с японской компанией, с перекраска одной из улиц Дохи в синий цвет, чтобы снизить температуру асфальта на 15-20 градусов Цельсия", - сказано в сообщении.

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По словам инженера Саада аль-Досари, обычно температура черного асфальта превышает на 20 градусов температуру воздуха, ведь черный цвет абсорбирует и излучает тепло. Зато синий цвет температуру может снизить, и он также считается лучшим для человеческого глаза.

Автор: gulf-times.com Дорогу покрасили, чтобы снизить температуру асфальта

Эксперимент продлится 18 месяцев. Затем эксперты решат, стоит ли расширять проект на другие улицы столицы Катара.

Из-за жары температура дорожного покрытия в Лос-Анджелесе местами достигает 55-60 градусов. Власть сообразила, что темный цвет асфальта заставляет его поглощать лучи, а светлый, наоборот, будет их отталкивать. Чтобы дорожное полотно не плавилось и не разрушалось от жары местные власти дали приказ покрасить дороги специальным раствором, похожим на краски. Он охлаждает дорогу и отталкивает лучи.