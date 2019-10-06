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"Повод для сдерживания и давления" - Путин сделал заявление об обвинениях во вмешательстве в выборы США

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&quot;Повод для сдерживания и давления&quot; - Путин сделал заявление об обвинениях во вмешательстве в выборы США
Путин сделал заявление относительно обвинений во вмешательстве в выборы США. Фото: Prm

Президент РФ Владимир Путин считает, что обвинения во вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году были "поводом для давления на президента Дональда Трампа".

Об этом Путин сказал журналисту NBC, передает ТАСС.

"Что касается выборов, самое главное, что может быть интересно: на основе предположения нашего заговора с Трампом были введены санкции. Затем Мюллер (бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер - ред.) сказал, что заговора не было, но санкции остались", - заявил президент РФ.

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"Это был лишь повод для того, чтобы сдерживать нас. И с другой стороны - чтобы оказать давление на Трампа", - добавил Путин.

Россия больше всех в мире применяет дезинформацию в интернете при ведении кампаний влияния - 72% таких вмешательств во внутренние дела других стран. Всего за период 2013-2018-х РФ осуществила 14 кампаний против США.

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