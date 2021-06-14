Поведение России не позволяет нормализовать отношения - Джонсон

Борис Джонсон прокомментировал отношения с Россией. Фото: Reuters

Поведение России не позволяет говорить о нормализации отношений со странами ЕС и Великобританией.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время саммита НАТО в Брюсселе.

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"Я всегда надеюсь, что отношения с Россией улучшатся. Но боюсь, сейчас их состояние весьма разочаровывает с точки зрения Великобритании. Когда я встречался с президентом Путиным, четко сказал, что мы готовы вести дела по-другому, готовы к сближению, но вы должны изменить поведение", - прокомментировал Джонсон.

Он также добавил, что "президент США Джо Байден готовит жесткие заявления для главы РФ Владимира Путина" для их двустороннего саммита в Женеве 16 июня.

Президент США Джо Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с лидером РФ Владимиром Путиным в Женеве. Он не хочет, чтобы обсуждали подробности публичного выступления глав государств вместо результатов встречи, которая запланирована на 16 июня.