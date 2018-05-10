Поведение Путина опасна для него самого

Политика, которую проводит Путин, так же опасна для России, как и для США и Европы. ФОТО: infa.ua

Внимание мирового сообщества к событиям на Ближнем Востоке, когда Соединенные Штаты, Франция и Великобритания нанесли авиаудар по химическому арсенала режима Башара Асада в Сирии, мир замер, ожидая реакции Путина, только в очередной раз подтвердило: готовностью идти на риск президент России значительно повысила геополитическую позицию России на мировой арене.

Об этом на страницах Bloomberg написал почетный профессор Центра иностранных дел Генри Киссинджера в Школе передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса Хал Брэндс.

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Одним из приоритетных направлений режима Путина стало восстановление статуса России как важного игрока на мировой арене, которого бы боялись и с мнением которого бы считались. Такую цель, выраженную в ряде поступков, наблюдатели из США и стран Западной Европы считают очень угрожающими.

Речь о строительстве обычного вооружения с фокусом на нейтрализацию ключевых американских и западных преимуществ. Благодаря этому Россия сейчас имеет гораздо лучшие возможности на открытом восточном фланге НАТО. К тому же, Кремль реализует обширную программу модернизации ядерных сил.

Российская ядерная доктрина типа "идти на эскалацию ради деэскалации", в случае войны против НАТО, позволит наносить ограниченные ядерные удары, чтобы добиться ее завершения на условиях, которые будут выгодны России.

За последние десять лет Россия устроила войны в Грузии и Украине, чтобы не дать выйти из-под своего влияния бывшим постсоветским республикам. Впоследствии войска РФ вторглись в Сирию, чтобы поддержать преступный режим Башара Асада. Весь мир узнал о кибер и информационной войне, которую Россия ведет против Европы и США, вмешиваясь в демократический процесс выборов.

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Каждое действие РФ на мировой арене - вызов США и Западу.

За счет асимметричных действий Владимир Путин пытается выставить сильные стороны Москвы против слабых западных противников. Путин понял, что предыдущая администрация Белого дома только объявила свою позицию по Асаду и его действиям, но ничего не сделала, чтобы прекратить его власть. США не оказали поддержки сирийским повстанцам, выступавшим против режима Асада. Кроме того, Вашингтон не наказал применения химического оружия. Это дало Путину возможность небольшими усилиями обыграть США и укрепить свое влияние на Ближнем Востоке.

Во время каждой следующей войны против Грузии, Украины или Сирии Путин все чаще шел на риски и использовал все преимущества авторитарного режима: централизованное принятия решений, скорость, секретность.

Какие последствия это может иметь в будущем? Вмешательство в американские выборы 2018 года или агрессия против одной из стран Балтии были бы неосмотрительными действиями со стороны РФ. Однако кто еще несколько лет назад мог подумать, что Россия будет влиять на результаты выборов в Штатах в 2016-м году? Нельзя исключать страшные сценарии развертывания российской политики в мире. Но, вместе с тем, не стоит поддаваться страхам, считают эксперты.

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Америка до сих пор недооценивала всего масштаба опасности со стороны Путина.

Самое интересное, что политика, которую проводит Путин, так же опасна для России, как и для США и Европы. Каждая его авантюра имеет эффект, противоположный ожидаемому. Так, в Украине, после оккупации русскими войсками Крыма и Донбасса, вырос процент сторонников вступления в ЕС и НАТО.

Вмешательство россиян в ходе выборов в США помогло Дональду Трампу получить кресло президента, но настроило против него демократов и не позволило отменить санкции против России. Обе партии в Конгрессе США враждебно относятся к Москве. Существует высокая вероятность, что эта неприязнь переживет срок Трампа.

В Кремле прошла четвертая инаугурация президента России Владимира Путина. Он дал присягу на конституции РФ и будет возглавлять страну следующие шесть лет.