Потерянную кошку нашли через 12 лет

12 лет кошка прожила на базе ФОТО: Daily mail

В Великобритании нашли кошку Джорджи. Животное исчезло 12 лет назад.

В 2008-м Эми Дэвис взяла трехлетнее животное на отдых в Роверденнене. Ночевали в домиках в лесу. Там Джорджи сбежала, пишет Daily mail.

Несколько дней семья искала кота. Потом решили ехать. Надеялись, что животное найдут и отследят по микрочипу, чье оно.

На базе говорят, что Джорджи через некоторое время вышла из леса. Они ее подкармливали. В начале карантина персонал обязали показать всех животных ветеринару. Тогда нашли чип. По нему отследили, что она принадлежит Дейвисам.

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"Нам было очень жаль, когда Джорджи не вернулась в последний день отдыха. Но рады, что все это время она жила счастливо на базе ", - говорит Эми.

Забрать Джорджи домой не может. У них живет 9-летняя кошка. Она плохо уживается с другими животными. Джорджи будет жить в приюте, пока для нее найдут новых хозяев. Для нее ищут семью с домом и садом, где кошка могла бы гулять.

В английском городе Эксетер умер мейн-кун Раббл. Его считали самым старым котом в мире. Прожил 31 год.