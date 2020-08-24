Потенциальную вакцину от коронавируса тестируют в Италии

Итальянские врачи начали тестировать на людях потенциальную вакцину от коронавируса.
Первым добровольцем стала женщина, которая сейчас находится в инфекционной больнице имени Спаллазани в Риме, сообщает ANSA.
"Надеюсь быть полезной для страны", - сказала она.
Потенциальная вакцина от коронавируса была разработана итальянской компанией по биотехнологии ReiThera.
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По данным Worldometer, в мире подтверждено 23640436 случаев Covid-19, из них 813485 летальных, выздоровели 16133728 человек.
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