Построят дорогу, которая будет заряжать электромобили во время движения

В США будут строить дорогу для подзарядки авто. Фото: apostrophe

В одном из американских штатов построят экспериментальную участок дороги, будет заряжать проезжие электромобили.

Проект по строительству дороги запустил департамент экономического развития штата Мичиган. Об этом сообщает УкрАвтопром.

На первом этапе хотят построить полтора километра дороги. Если эксперимент окажется удачным, то технологию будут использовать и на других трассах региона.

Система автоматической зарядки имеет значительно упростит жизнь владельцам электромобилей: им не придется постоянно думать о том, где бы зарядить авто.

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Власти штата уверена, что воплощение в жизнь этого плана будет стимулировать людей покупать больше "зеленых" машин.

В ближайшее время транспортный департамент Мичигана начнет прием заявок от компаний, которые хотят воплотить проект в жизнь.

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