Посреди реки перевернулось судно с пассажирами: более сотни пропавших без вести

Десятки людей пропали без вести. Фото: ahram.org

На северо-западе Нигерии перевернулось судно на котором находилось около 160 пассажиров.

Спасти удалось 22 человека, остальные - пропали без вести. Об этом сообщает Ahram onlinе.

"Судно перевернулось в реке Нигер. Во время спасательной операции были найдены 22 человека, которым удалось выжить и тело одного утонувшего.

Остальные - примерно 140 человек - пропали без вести", - говорится в сообщении.

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Власти считают, что причиной аварии стала перегрузка судна. Оно было рассчитано на перевозку не более 80 пассажиров.

Кроме того, судно было загружено песком из золотого рудника.

Неуправляемую баржу, дрейфующую Днепром, увидели двое патрульных, которые рыбачили в выходной. Они и сообщили коллег о происшествии.