Посреди города обвалился отель: 17 человек погибли под завалами

 
Ексклюзивы
1/5
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 405
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 891
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6534
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 405
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 990
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 639
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6336
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 4213
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 711
Фото
Все фото
7
6
4
5
4
Вторник в фото: шоу свиней, разгром ТЦ и восстановления Рэшфорда
Вторник в фото: шоу свиней, разгром ТЦ и восстановления Рэшфорда
Понедельник в фото: самый глубокий бассейн, фанаты сборной Италии с королевой Елизаветой II, сбор урожая водяных каштанов
Понедельник в фото: самый глубокий бассейн, фанаты сборной Италии с королевой Елизаветой II, сбор урожая водяных каштанов
Женщины ездили по городу топлес
Женщины ездили по городу топлес
Торнадо сравнял с землей дома и вырвал деревья с корнями
Торнадо сравнял с землей дома и вырвал деревья с корнями
Аномальная жара: зафиксировали высочайшую температуру на планете
Аномальная жара: зафиксировали высочайшую температуру на планете
Видео
Все видео
Более 50% взрослого населения ЕС вакцинировали от коронавируса
Более 50% взрослого населения ЕС вакцинировали от коронавируса
Маршрутка врезалась в БТР Росгвардии: среди жертв есть дети
Маршрутка врезалась в БТР Росгвардии: среди жертв есть дети
Отец нашел сына, которого похитили 24 года назад
Отец нашел сына, которого похитили 24 года назад
В коронавирусной больнице взорвался баллон с кислородом: десятки погибших
В коронавирусной больнице взорвался баллон с кислородом: десятки погибших
Рэпер Серега обнялся с Лукашенко и нарвался на критику
Рэпер Серега обнялся с Лукашенко и нарвался на критику
Интервью
1/5
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно - эксперт
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно - эксперт
Просмотров: 252
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 423
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
1 Просмотров: 882
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 1026
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1548
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1791
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
среда, 14 июля 2021 12:09

Посреди города обвалился отель: 17 человек погибли под завалами

  Комментировать
Посреди города обвалился отель: 17 человек погибли под завалами
В Китае обрушился отель. Фото: Reuters

13 июля в Китае, в городе Сучжоу, обвалилась часть отеля Siji Kaiyuan. Погибли 17 человек.

Об этом сообщило издание BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвал дома в США: поисковая операция завершилась, близко 100 человек считаются пропавшими без вести

Из-под обломков отеля удалось вытащить 23 человека, пять из них госпитализировали с травмами различной тяжести.

К спасательной операии привлекли более 600 человек. Пока ничего неизвестно о причинах обрушения здания. В настоящее время ведется расследование обстоятельств.

24 июня в Серфсайд обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 заняты. Примерно половина рухнула. Впоследствии чрезвычайники уничтожили и другие квартиры. Боялись нового обвала, ведь приближался ураган.

Увеличилось количество погибших в результате обвала многоэтажки Champlain Towers South в Серфсайд у Майами. Сейчас спасатели достали из-под завалов 94.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Посреди города обвалился отель: 17 человек погибли под завалами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

Террорист давил людей грузовиком

Самое читаемое
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7
 Просмотров: 13375
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
 Просмотров: 9531
&quot;Среди нас стоят и 14-летние&quot; - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
5
 1 Просмотров: 6534
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
 1 Просмотров: 6282
Женщины ездили по городу топлес
Женщины ездили по городу топлес
4
 Просмотров: 5895
Мир
Запретят продавать грузовики с дизельными двигателями
Запретят продавать грузовики с дизельными двигателями Просмотров: 108
Война в Афганистане - почему активизировались талибы
Война в Афганистане - почему активизировались талибы
5
 Просмотров: 81
Путин сравнил союзное государство с Евросоюзом
Путин сравнил союзное государство с Евросоюзом Просмотров: 108
Запустили исламское приложение для знакомств
Запустили исламское приложение для знакомств Просмотров: 63
Осужденные обезвредили охрану перцем чили и сбежали из тюрьмы
Осужденные обезвредили охрану перцем чили и сбежали из тюрьмы Просмотров: 207
Больше всего комментируют
61
"Это позор Зеленского" - Порошенко о суде над боевым генералом Павловским
6
Бывшего заместителя министра обороны отправили в СИЗО
6
Аваков подал в отставку
3
Украина остается транзитером газа, даже если достроят "Северный поток-2" - Меркель
2
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
Голосов: 644
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть