Посреди города обвалился отель: 17 человек погибли под завалами

13 июля в Китае, в городе Сучжоу, обвалилась часть отеля Siji Kaiyuan. Погибли 17 человек.

Об этом сообщило издание BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвал дома в США: поисковая операция завершилась, близко 100 человек считаются пропавшими без вести

Из-под обломков отеля удалось вытащить 23 человека, пять из них госпитализировали с травмами различной тяжести.

К спасательной операии привлекли более 600 человек. Пока ничего неизвестно о причинах обрушения здания. В настоящее время ведется расследование обстоятельств.

24 июня в Серфсайд обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 заняты. Примерно половина рухнула. Впоследствии чрезвычайники уничтожили и другие квартиры. Боялись нового обвала, ведь приближался ураган.

Увеличилось количество погибших в результате обвала многоэтажки Champlain Towers South в Серфсайд у Майами. Сейчас спасатели достали из-под завалов 94.