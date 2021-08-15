Посольство США сообщило об обстреле аэропорта Кабула

Ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется. Фото: Reuters

В посольстве США в Кабуле заявили, что аэропорт афганской столицы сегодня подвергся обстрелу. Об этом говорится на сайте американского посольства в Афганистане.

"Ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется, в том числе и в аэропорту. Поступают сообщения о том, что аэропорт подвергся обстрелу; поэтому мы поручаем гражданам США найти убежище на месте", - говорится в заявлении посольства.

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В посольстве подчеркнули, что гражданам США необходима помощь с выездом из страны, "должны зарегистрироваться для любого варианта, который может быть определен для возвращения в Соединенные Штаты, и должны заполнить запрос о помощи в репатриации для каждого путешественника в своей группе".

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