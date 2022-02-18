Посольство Британии переезжает во Львов

Посольство Британии временно перемещают из Киева во Львов в связи с опасениями новой агрессии России против Украины.

Об этом говорится в обновлении на сайте МИД Соединенного Королевства.

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"Посольство Британии в Киеве временно перемещается. Персонал посольства будет работать из офиса во Львове", – отмечают в сообщении.

МИД призывает своих граждан в Украину выезжать из страны, пока есть такая возможность. В ведомстве предупреждают, что в случае военной эскалации британцам в Украине не следует рассчитывать на усиленную консульскую поддержку или помощь с эвакуацией.

Министерства иностранных дел ряда стран на фоне опасений полномасштабного вторжения войск России призвали своих граждан срочно покинуть Украину.

Соответствующие предупреждения опубликовали МИД Великобритании, Дании, Норвегии, Нидерландов, Черногории, Латвии, Эстонии, Северной Македонии и Израиля, который также объявил об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве. МИД Японии, Южной Кореи, Нидерландов и Франции делали подобные заявления еще раньше.

Оставшиеся работать сотрудники посольства США в Украине переехали во Львов. Переезд состоялся в воскресенье, 13 февраля. Когда возобновится работа посольства в Киеве, пока неизвестно. Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов. Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов.