Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко

Игорь Кизим отказался комментировать фейк о беспилотнике. Фото: "Беларусь-1"

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим жестко ответил корреспондентке госканала "Беларусь-1".

Та попыталась спросить об украинском беспилотнике. Кизим написал об этом в Facebook.

"Не успел я выйти из лифта в МИД Беларуси, как на меня налетела белорусская корреспондентка госканала и стала настойчиво спрашивать, не шпионство ли это", - рассказал посол.

Дипломата вызвали в МИД, чтобы вручить ноту протеста.

Кизим назвал корреспондентку пропагандисткой и отказался комментировать фейк о беспилотнике.

"Трудно вас назвать корреспондентом. Вы пропагандист, мне кажется, не больше. Шумите потому что много", – сказал он.

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Дипломат подчеркнул, что 24 января Украина не использовала беспилотники на границе с Беларусью.

3 февраля МИД Беларуси вызвал Игоря Кизима и заявил протест из-за якобы пересечения белорусской воздушной границы украинским беспилотником. Там утверждают, что беспилотник опустили на землю во время разведки над военным полигоном "Брестский" 24 января. Белорусский МИД назвал это "недружественным шагом". Украинский МИД опроверг обвинения со стороны Беларуси и назвал их провокацией.