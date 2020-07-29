Последняя картина Ван Гога: ученые нашли место, которое изобразил художник

Фото: vangoghmuseum

Музей Винсента Ван Гога в Амстердаме заявил, что удалось установить место, которое художник изобразил своей последней картине "Корни деревьев". Это место находится во Франции.

В этом деле помогла более столетняя открытка, сообщает сайт музея Ван Гога.

Открытие сделал научный руководитель Института Ван Гога Вутер ван дер Вин. На открытке начала 1900-х годов были изображены те же деревья и их корни. Растут они в селе Овер-сюр-Уаз во Франции.

Автор: vangoghmuseum Благодаря открытке нашли место с последней картины Ван Гога

"Эту область Ван Гог уже зафиксировал в других картинах. Он, видимо, часто проезжал мимо, когда ездил на поля, раскинувшиеся за замком Аверс, где он рисовал несколько раз в течение последней недели своей жизни ", - отметили в музее.

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Для того, чтобы убедиться в правильности своих догадок, сотрудники музея провели консультации с Берндро Мейсом, дендрологом исторической растительности.

Вутер ван дер Вин поехал во французскую деревню и увидел то самое дерева с последнего мотива художника - оно все еще растет и его можно узнать. Однако, вокруг него расположена ограда. Поэтому институт Ван Гога обратился к местным властям, чтобы защитить уникальное дерево. В итоге вокруг него возвели защитную деревянную конструкцию.

Автор: vangoghmuseum Благодаря открытке нашли место с последней картины Ван Гога

Сейчас каждый турист, который будет путешествовать в замок Аверс, сможет остановиться у того самого дерева, под которым кисти Ван Гога раз коснулись полотна.

Винсента Ван Гога не стало 29 июля 1890. За два дня до этого он выстрелил себе в сердце из револьвера, купленного для отпугивания птичьих стай. Однако пуля прошла ниже, что позволило художнику самостоятельно добраться до своего отеля, где он и умер. В июне 2020 в Париже на аукционе Drouot продали письмо, написанное художниками Винсентом Ван Гогом и Полем Гогеном. Они описывали свое посещение борделей.