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четверг, 31 декабря 2020 15:51

Последний день года провели впечатляющим световым шоу 150 дронов

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Последний день года провели впечатляющим световым шоу 150 дронов
В Шотландии на Новый год провели шоу беспилотников. Фото: facebook.com/edinburghshogmanay

В столице Шотландии Эдинбурге првел шоу беспилотников.

Его устроили вместо традиционных фейерверков, пишут организаторы шоу Edinburgh's Hogmanay в Facebook.

В последний день года шотландцы отмечают праздник Гогманай. По этому поводу в небо запустили 150 беспилотников.

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Шоу продолжалось с 29 декабря по 31 декабря. Беспилотники с освещением создавали фигуры в небе.

Более 5,4 тыс. украинцев будут встречать Новый год в поездах. Самым популярным традиционно в это время года стал западное направление. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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декабря

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