Последний день года провели впечатляющим световым шоу 150 дронов

В Шотландии на Новый год провели шоу беспилотников. Фото: facebook.com/edinburghshogmanay

В столице Шотландии Эдинбурге првел шоу беспилотников.

Его устроили вместо традиционных фейерверков, пишут организаторы шоу Edinburgh's Hogmanay в Facebook.

В последний день года шотландцы отмечают праздник Гогманай. По этому поводу в небо запустили 150 беспилотников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый год встретим с циклоном Кира. Когда придет похолодание

Шоу продолжалось с 29 декабря по 31 декабря. Беспилотники с освещением создавали фигуры в небе.

Более 5,4 тыс. украинцев будут встречать Новый год в поездах. Самым популярным традиционно в это время года стал западное направление. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.