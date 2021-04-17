После встречи с Зеленским Макрон будет советоваться с Путиным

Макрон планирует провести разговор с Путиным после встречи с Зеленским. Фото: kremlin.ru

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, французский лидер проведет переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Об этом в субботу 17 апреля сообщили на официальном сайте Елисейского дворца.

"Президент Республики принял в пятницу 16 апреля своего украинского коллегу Владимира Зеленского. По этому поводу он высказал ему приверженность Франции к единству и суверенитету Украины, а также значение, которое он придает развитию двусторонних отношений во всех сферах", - говорится в сообщении.

Отмечая сложность достижения согласия по Донбассу и риски военной эскалации, Макрону пообещал соблюдать "Минские договоренности в полном объеме и в конфликте находить устойчивое политическое решение".

В официальном тексте также говорится о переговорах с лидерами других государств. В частности - о совместной видеоконференции Макрона и Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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"Они совместно отметили, что выводы Парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации. Президент республики в ближайшее время обсудит это с президентом Путиным", - сообщили в пресс служба Елисейского дворца.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. "У нас было две части встречи. Сначала с президентом Макроном, а потом подключилась, на связи была канцлер Германии. Подключения Путина не было. Хотя я настроен, чтобы мы все в четырех подключились к вопросу безопасности ситуации на востоке Украины и деоккупации наших территорий", - сказал Зеленский на брифинге в Париже.