После трех дней митингов власти Казахстана удовлетворили часть требований

Протестующие в Казахстане частично достигли результата. Власть на западе страны согласилась снизить цены на газ в крупнейших городах Мангистауской области — Актау и Жанаозене.

Митингующим гарантировали непривлечение к ответственности, пишет DW. Стороны договорились, что все вопросы в дальнейшем будут решать в формате диалога с властью.

"Цены на газ в регионе снизят с 120 тенге (7,36 грн) до 50 тенге (3,14 грн) за литр. До 2022 года цена на газ составляла 60 тенге (3,76 грн), а затем выросла вдвое", - говорится в сообщении.

В то же время протесты уже перекинулись на другие казахские регионы. Демонстранты требуют не только снизить цену на газ, начали звучать и политические требования. Призывают отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию, сократить безработицу. Люди скандируют "Долой деда!", имея в виду первого президента Нурсултана Назарбаева, который продолжает руководить политикой в стране.

Фото: t.me/kazansky2017

Действующий президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение 5 января совещания по социально-экономической ситуации в стране.

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На западе Казахстана третий день подряд продолжаются протесты. В стране с 1 января цена на газ выросла на 100%. Протесты в регионе начались 2 января. Жанаозен и Актау первыми в стране выразили недовольство. Ночь на 4 января люди провели в палатках на центральных площадях. По словам очевидцев, на протесты вышли тысячи людей. Это первые крупные забастовки в Казахстане за последние годы. В 2011-м силовики расстреляли митингующих в Жанаозене. Тогда бастовали профсоюзы нефтяников. Назарбаев 29 лет занимал пост президента, а теперь возглавляет Совет Безопасности Казахстана.