После суточного блэкаута в Ливане восстановили электроснабжение

Электричества не было 24 ч. Фото: Reuters

В Ливане возобновили подачу света после суточного обесточивания всей страны.

Центробанк Ливана выделил кредит в $100 млн на покупку топлива и поддержку работы электростанций, сообщает BBC со ссылкой на Министерство энергетики страны.

Обесточивание вызвало отсутствие иностранной валюты в Ливане, которое усложнило расчеты с зарубежными поставщиками энергии. Электричества не было 24 ч. Вчера местные чиновники заявляли, что вырабатывать энергию на станциях начнут не раньше понедельника.

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Полное отключение началось в полдень в субботу, когда две крупнейшие ливанские электростанции прекратили работу из-за нехватки топлива. Речь идет о станциях "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар". У правительства Ливана возникла острая нехватка валюты. Из-за этого суда с нефтью и газом отказываются заходить в порты страны, пока не получат деньги за топливо в долларах США. Экономические проблемы в Ливане вызвала пандемия и взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Из-за него страна понесла масштабные убытки и получила политический кризис. Для формирования нового правительства Ливан потратил более года.