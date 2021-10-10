После суточного блэкаута в Ливане восстановили электроснабжение

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 666
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1017
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1107
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2646
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 4437
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 873
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1890
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 621
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1710
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4419
Фото
Все фото
9
3
13
5
6
Китай накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение: эвакуировали 120 тыс. человек
Китай накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение: эвакуировали 120 тыс. человек
Дома затопило, а дороги превратились в реки: показали последствия непогоды в Греции
Дома затопило, а дороги превратились в реки: показали последствия непогоды в Греции
В Риме произошли столкновения на Covid-акции: есть раненые и задержанные
В Риме произошли столкновения на Covid-акции: есть раненые и задержанные
Под ледником археологи нашли лыжу викингов
Под ледником археологи нашли лыжу викингов
Вершину Олимпа замело хлопьями снега: фото и видео
Вершину Олимпа замело хлопьями снега: фото и видео
Видео
Все видео
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Авиакатастрофа в России: последние подробности об аварии и имена жертв
Авиакатастрофа в России: последние подробности об аварии и имена жертв
Американку посадили за нарушение дистанции с медведем
Американку посадили за нарушение дистанции с медведем
Целая страна осталась без электричества
Целая страна осталась без электричества
В афганской мечети прогремел взрыв: десятки погибших
В афганской мечети прогремел взрыв: десятки погибших
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1107
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 513
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 900
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1026
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2160
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 396
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
воскресенье, 10 октября 2021 21:11

После суточного блэкаута в Ливане восстановили электроснабжение

  Комментировать
После суточного блэкаута в Ливане восстановили электроснабжение
Электричества не было 24 ч. Фото: Reuters

В Ливане возобновили подачу света после суточного обесточивания всей страны.

Центробанк Ливана выделил кредит в $100 млн на покупку топлива и поддержку работы электростанций, сообщает BBC со ссылкой на Министерство энергетики страны.

Обесточивание вызвало отсутствие иностранной валюты в Ливане, которое усложнило расчеты с зарубежными поставщиками энергии. Электричества не было 24 ч. Вчера местные чиновники заявляли, что вырабатывать энергию на станциях начнут не раньше понедельника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ливане от взрыва танкера погибли люди

Полное отключение началось в полдень в субботу, когда две крупнейшие ливанские электростанции прекратили работу из-за нехватки топлива. Речь идет о станциях "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар". У правительства Ливана возникла острая нехватка валюты. Из-за этого суда с нефтью и газом отказываются заходить в порты страны, пока не получат деньги за топливо в долларах США.

Экономические проблемы в Ливане вызвала пандемия и взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Из-за него страна понесла масштабные убытки и получила политический кризис. Для формирования нового правительства Ливан потратил более года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После суточного блэкаута в Ливане восстановили электроснабжение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Запустили крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию

Самое читаемое
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и &quot;слуги&quot; выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
7
 2 Просмотров: 4428
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики 1 Просмотров: 3915
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret соблазнила сеть в &quot;голом&quot; наряде
"Ангел" Victoria's Secret соблазнила сеть в "голом" наряде
6
 Просмотров: 3861
&quot;Какая может быть работа? Выживаем&quot; - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
39
 Просмотров: 2646
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 2576
Мир
Коррупционный скандал: канцлер Австрии ушел в вынужденную отставку
Коррупционный скандал: канцлер Австрии ушел в вынужденную отставку Просмотров: 333
Китай накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение: эвакуировали 120 тыс. человек
Китай накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение: эвакуировали 120 тыс. человек
9
 Просмотров: 459
Дома затопило, а дороги превратились в реки: показали последствия непогоды в Греции
Дома затопило, а дороги превратились в реки: показали последствия непогоды в Греции
3
 Просмотров: 396
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 2576
Подозревают в шпионаже: арестовали российского ученого
Подозревают в шпионаже: арестовали российского ученого Просмотров: 468
Больше всего комментируют
7
Разумков обвинил "Батькивщину" в договоренностях с Офисом президента
5
К Порошенко прислали "титушок", чтобы отвлечь внимание от акции под домом Зеленского - Погребинский
3
Разумков и Арахамия устроили спор в прямом эфире
2
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2
В "Слуге народа" рассказали о своем избирателе
Голосов: 170
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть