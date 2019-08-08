После штурма резиденции экс-президента скончался силовик

36 человек пострадали в ходе столкновений у резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Один человек умер, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

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15 пострадавших являются силовиками. Они получили огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Один спецназовец скончался во время реанимации.

В Кыргызстане спецназ штурмовал здание бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Спецназовцам удалось задержать экс-президента, однако сторонники начали защищать его. В доме были слышны звуки стрельбы, также известно о нескольких раненых.

Впоследствии появилось сообщение, что сторонники освободили бывшего президента и захватили силовиков.

Алмазбек Атамбаев руководил Кыргызстаном в 2011-2017-х. Его обвиняют в коррупции. В июне 2019-го парламент лишил бывшего президента неприкосновенности. Атамбаева могут приговорить к пожизненному заключению.