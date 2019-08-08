После штурма резиденции экс-президента скончался силовик

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1107
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2385
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1926
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4122
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13041
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15255
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 765
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2880
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3411
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
5
6
6
14
5
&quot;Пенсия в виде мяса и молока&quot; - как празднуют День кота
"Пенсия в виде мяса и молока" - как празднуют День кота
В Махатма Ганди глаза светятся красным
В Махатма Ганди глаза светятся красным
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
Видео
Все видео
После штурма резиденции экс-президента скончался силовик
После штурма резиденции экс-президента скончался силовик
Российские войска перешли границу Грузии
Российские войска перешли границу Грузии
В России автобус снес остановку с людьми: есть погибшие
В России автобус снес остановку с людьми: есть погибшие
На дне моря нашли подводную лодку времен Второй мировой
На дне моря нашли подводную лодку времен Второй мировой
В России горит склад боеприпасов: снаряды взрываются, жителей эвакуируют
В России горит склад боеприпасов: снаряды взрываются, жителей эвакуируют
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3717
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 765
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7488
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2844
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1260
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
четверг, 08 августа 2019 09:28

После штурма резиденции экс-президента скончался силовик

  Комментировать
После штурма резиденции экс-президента скончался силовик
В Кыргызстане штурмовали резиденцию Алмазбека Атамбаева. Фото: zn.ua

36 человек пострадали в ходе столкновений у резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Один человек умер, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-президент Кыргызстана сбежал в Россию

15 пострадавших являются силовиками. Они получили огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Один спецназовец скончался во время реанимации.

В Кыргызстане спецназ штурмовал здание бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Спецназовцам удалось задержать экс-президента, однако сторонники начали защищать его. В доме были слышны звуки стрельбы, также известно о нескольких раненых.

Впоследствии появилось сообщение, что сторонники освободили бывшего президента и захватили силовиков.

Алмазбек Атамбаев руководил Кыргызстаном в 2011-2017-х. Его обвиняют в коррупции. В июне 2019-го парламент лишил бывшего президента неприкосновенности. Атамбаева могут приговорить к пожизненному заключению.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После штурма резиденции экс-президента скончался силовик». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск

Польша вернула часть территорий украинцам

За колоски расстреливали на поле

Самое читаемое
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 40443
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
7
 1 Просмотров: 31626
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
10
 Просмотров: 27819
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 25272
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 5 Просмотров: 22555
Мир
Россияне планировали теракт в Польше
Россияне планировали теракт в Польше Просмотров: 756
"Пенсия в виде мяса и молока" - как празднуют День кота
"Пенсия в виде мяса и молока" - как празднуют День кота
5
 Просмотров: 2052
Стюардесса умерла из-за укуса комара
Стюардесса умерла из-за укуса комара Просмотров: 1332
Российские войска перешли границу Грузии
Российские войска перешли границу Грузии
 3 Просмотров: 2970
В России автобус снес остановку с людьми: есть погибшие
В России автобус снес остановку с людьми: есть погибшие
 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
9
Зеленский срочно позвонил Путину
7
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
5
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
4
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
3
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Голосов: 770
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua