После разговора с Байденом Путин сделал предложение Госдуме

Путин решил продлить ДСНВ. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме сегодня, 27 января, продлить соглашение российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях - ДСНВ.

Законопроект опубликовали на сайте Госдумы.

Соглашение предлагают продлить на 5 лет, до февраля 2026-го.

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Отмечается, что ДСНВ отвечает национальным интересам России и позволит поддержать стратегическую стабильность в мире.

"Продолжение действия документа можно использовать для комплексных двусторонних переговоров о дальнейшем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - говорится в сообщении.

Президент США Джозеф Байден обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос Украины. Разговор состоялся в телефонном режиме.