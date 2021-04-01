После прививки российской вакциной 1 тыс. москвичей подхватили Covid-19

Вакцинировать российским препаратом в Москве начали в начале декабря. Фото: Reuters

В Москве около 1 тыс. человек повторно заразились Covid-19 после вакцинации российской вакциной "V Спутник".

В комплексе соцзащиты столицы РФ уточнили, что речь о привитых, у которых после инъекции 2-й дозой прошло более 2 недель, сообщает российский "Интерфакс". Из них коронавирусом заболели около 0,1%.

Вакцинировать российским препаратом в Москве начали в начале декабря прошлого года.

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Европейский регулятор лекарственных средств подтвердил, что нет конкретного фактора риска появления тромбов, связанного с Covid-вакциной AstraZeneca. Регулятор заявил, что ни одна возрастная или другая конкретная группа не оказалась особо склонной к свертыванию крови после введения вакцины. Большинство украинцев согласны привиться вакцинами из США и Европы, но против препарата российского производства.