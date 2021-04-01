В ЕС официально подтвердили, что тромбы из-за вакцины AstraZeneca не появляются

Польза от вакцины превышает риски. Фото: Reuters

Европейский регулятор лекарственных средств подтвердил, что нет конкретного фактора риска появления тромбов, связанного с Covid-вакциной AstraZeneca.

Регулятор заявил, что ни одна возрастная или другая конкретная группа не оказалась особо склонной к свертыванию крови после введения вакцины, пишет Reuters.

"Причинно-следственная связь с вакциной не доказана, но возможна. Дальнейший анализ продолжается", — говорится в заявлении.

Хотя польза от вакцины превышает риски, люди должны знать об "отдаленной" редкой возможности образования тромбов, а потому обязаны немедленно обратиться к врачу в случае появления таких симптомов.

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В марте в ряде стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных последствиях в виде возникновения тромбов. После проведения дополнительных исследований европейский регулятор одобрил дальнейшее использование вакцины. 24 марта департамент здравоохранения Канады добавил к инструкции Covid-вакцины AstraZeneca информацию о возможности образования тромбов после прививки. Индия возобновит полные поставки вакцины против Covid-19 AstraZeneca уже в мае.