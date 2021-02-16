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вторник, 16 февраля 2021 07:32

После приговора по импичменту Трамп готовит масштабную пиар-акцию

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После приговора по импичменту Трамп готовит масштабную пиар-акцию
Трамп собирается в следующем году помогать Республиканской партии вернуть контроль над Конгрессом на промежуточных выборах. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время возобновить общение со средствами массовой информации.

Трамп собирается дать несколько интервью крупным американским изданиям, сообщает Associated Press.

"Считаю, в ближайшие дни вы, вероятно, услышите от него гораздо больше", - заявил старший советник Трампа Джейсон Миллер.

Трамп также собирается в следующем году помогать Республиканской партии вернуть контроль над Конгрессом на промежуточных выборах, несмотря на то, что злится на тех членов партии, которые поддерживали его импичмент.

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6 января в Вашингтоне произошли беспорядки, приведшие к гибели 5 человек. Согласно отчету полиции Капитолия перед Конгрессом США, правоохранители знали о подготовке к штурму Капитолия за 2 дня, однако не смогли обеспечить его защиту.

Сенат США проголосовал против исторического импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу.

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