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суббота, 02 мая 2020 12:19

После кровавого убийства женщины констеблям стали выдавать резиновые перчатки

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После кровавого убийства женщины констеблям стали выдавать резиновые перчатки
Эмили Кей было 34 года. Любовнику говорила, что ей 29 ФОТО: https://janmeecham.wordpress.com/

На вокзале в Лондоне по подозрению в убийстве арестовали Патрика Махона 2 мая 1924-го.

Патрик пришел за своим чемоданом. Внутри был окровавленный нож. Мужчина быстро признался, что убил свою 34-летнюю любовницу Эмили Кей. Рассказал, что это произошло в доме в Сассексе. В окровавленном доме констебли нашли расчлененное тело Эмили в сундуках, коробках для шляпок и печенья.

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Махона выследили из-за подозрений его жены. Та нашла чек на чемодан в его кармане. Попросила своего друга, бывшего офицера полиции, проверить, что там.

Эмили была беременной от Махона. Тот позже заявил, что она сама упала и ударилась головой. Расчленил тело, чтобы спасти свой брак. Судмедэксперт Бернард Спилсбери стал собирать тело убитой, чтобы возразить Махону. Даже без головы Эмили доказал, что Махон врет.

Офицерам пришлось собирать части тела Эмили голыми руками. Некоторые органы Махон сварил и сложил в коробку. Голову сжег. После этого убийства полицейским стали выдавать резиновые перчатки.

Махона казнили в сентябре 1924 года.

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Дата
02
мая

После кровавого убийства женщины констеблям стали выдавать резиновые перчатки

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