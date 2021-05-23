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понедельник, 24 мая 2021 00:01

После 7-часовой задержки самолет Ryanair вылетел из Минска

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После 7-часовой задержки самолет Ryanair вылетел из Минска
23 мая пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Фото: Pixabay

Самолет компании Ryanair, на котором летел задержан журналист - Роман Протасевич, продолжил путь в Вильнюс.

Boeing 737-800 компании Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс. Как пишет Радио Свобода, об этом сообщили в Национальном аэропорту Минск.

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В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель.

На момент получения сообщения гражданский самолет находился вблизи границы с Литвой, однако для экстренной посадки он направился в Минск. При этом, экипаж самолета ничего не объяснил пассажирам.

После экстренной посадки самолета задержали основателя канала Nexta - Романа Протасевича. Журналист освещал протесты в стране после сфальсифицированных президентских выборов президента Беларуси в августе прошлого года.

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