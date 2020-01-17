Посчитали раненых военных вследствие обстрела американской авиабазы ​​в Ираке

11 американских военных получили ранения в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двух военных базах США в иракских Асади и Эрбиле 8 января.
Погибших не было, сообщает центральное командование США, передает Reuters.
В сообщении указывается, что вследствие ракетного обстрела авиабазы Айн-аль-Асад в части военных были контузии после взрыва, а поэтому им пришлось оказывать помощь.
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"Они до сих пор находятся под наблюдением", - заявил представитель военного ведомства Билл Урбан.
По его словам, пострадавших отправили в Германию и Кувейт.
Урбан заверил, что после выздоровления эти военнослужащие смогут вернуться в Ирак.
8 января Иран запустил более 10 баллистических ракет в две американские военные базы в Ираке. Таким образом ответил США на уничтожение американскими военными Касема Сулеймани.
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