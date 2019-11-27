Посчитали проституток в Германии. Фото: korrespondent.net.

По данным на конец 2018-го, около 32, 8 тыс. женщин в Германии официально зарабатывают на жизнь проституцией. Данные опубликованы федеральным статистическим ведомством в Висбадене.

Лишь каждая пятая проститутка имеет немецкий паспорт, то есть всего 6,2 тыс, передает "DW".

Около 11,4 представительниц профессии, легально предлагающие свои услуги на немецком рынке уроженки Румынии. Это 35% всех официально зарегистрированных в ФРГ проституток.



Около 3,2 тыс. женщин имеют болгарское гражданство, еще 2,4 − венгерское.

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Больше всего проституток в Северном Рейне - Вестфалии. Там работают 9307 женщин. На втором месте − Бавария - 6384, а замыкает тройку "лидеров" Баден-Вюртемберг - 3658 работниц. В Берлине работают "всего" 750 проституток, легально зарегистрированных.

По возрасту - больше всего женщин в возрасте 21- 44 лет. То есть 25 тыс. женщин, или 76% всех работниц сферы. 2 тыс. - от 18 до 20 лет и около 5,7 тыс. женщин в возрасте

45 и старше.

Проституция является в Германии легальным занятием. С 1 июля 2017-го в стране действует закон о защите лиц, занимающихся проституцией. Он предусматривает обязательную регистрацию тех, кто попал в эту профессию.

В Амстердаме намерены отказаться от использования термина "Квартал красных фонарей". По словам заместителя мэра города по вопросам туризма Виктора Еверхардта, привычное название исчезнет с городских указателей. Его изменят на историческое название района "Де Валлен" или "Центр города".