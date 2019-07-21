Португалию накрыл мощный пожар

В результате пожара пострадали 8 пожарных и 12 гражданских. Фото: www.rbc.ua

В Португалии пострадали 20 человек в результате мощных пожаров.

Пожары вспыхнули 20 июля за 200 км к северо-востоку от столицы Лиссабона. Чтобы погасить их, привлекли более 1 тыс. пожарных, 360 единиц техники, 11 вертолетов и самолетов, передает Громадське.

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В результате пожара пострадали 8 пожарных и 12 гражданских. Одного из них доставили в больницу.

С пожаром сложно бороться из-за сильных ветров.

21 июля 5 регионов центральной и южной Португалии из-за сухой погоды и ветра находились в состоянии максимальной пожарной тревоги. В 2017-м в этом же районе произошел самый масштабный пожар в истории Португалии. Тогда пострадали 70 человек.