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воскресенье, 20 февраля 2022 04:38

Porsche и Bentley: загорелось судно, перевозившее тысячи элитных авто
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В Атлантическом океане загорелось судно Felicity Ace, которое перевозило люксовые машины Porsche, Bentley и Volkswagen.

Корабль направлялся в Соединенные Штаты Америки из Германии, пишет СNN. Португальские пограничники эвакуировали весь экипаж.

"Пожар начался в трюме судна и перекинулся на верхние палубы. На корабле находились 22 человека. Судно после эвакуации оставили дрейфовать вблизи Азорских островов", - говорится в сообщении.

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Фото: twitter.com/MarioDeFenza

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания и какой ущерб нанес огонь.

Компании Porsche и Volkswagen устанавливают масштаб убытков. Руководство уже контактирует с дилерами, чтобы предупредить клиентов о проблеме.

У берегов Нигерии 2 февраля взорвалось нефтедобывающее судно FPSO Trinity Spirit. К моменту аварии на борту было 10 членов экипажа. Никто не пострадал. Компания заявила, что расследует причину взрыва. Пока неизвестно, сколько сырой нефти хранилось на Trinity Spirit.

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