Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.

Американская порнозвезда Сторми Дэниелс отсудила у президента США Дональда Трампа $44 тыс.

Высший суд Лос-Анджелеса обязал политика выплатить актрисе $44,1 тыс., чтобы покрыть ее расходы на адвокатов, - пишет USA Today.

В Twitter Дэниелс написала: "Ага, еще одна победа за мной".

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Трамп и Дэниэлз закрутили интрижку в 2006 году, утверждает порноактриса. К тому времени он уже был женат на Мелании. 2011-го Сторми рассказала подробности их романа. По ее словам, секс с Трампом "был скучным, будто по учебнику". Его адвокат Майкл Коэн якобы заставил актрису подписать фальшивое заявление о том, что она не имела секса с президентом. Договоренность не раскрывать "близких отношений" с Трампом недействительна, утверждала Сторми, потому Трамп ее не подписал лично. Коэн также заплатил Дэниелс $130 тыс. Она подала иск против президента, однако проиграла дело.