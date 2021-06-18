Pornhub обвинили в размещении порно без согласия

 
Ексклюзивы
1/5
Востоку и Югу не повезет: синоптики дали жаркий прогноз на неделю
Востоку и Югу не повезет: синоптики дали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 369
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 702
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 342
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 999
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 540
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 639
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1116
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 900
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 2079
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 936
Фото
Все фото
7
6
4
15
5
Представили беспилотный электрический летающий &quot;болид&quot;
Представили беспилотный электрический летающий "болид"
Люди бежали в леса, а животные горели заживо: военная хунта полностью сожгла село
Люди бежали в леса, а животные горели заживо: военная хунта полностью сожгла село
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Байден и Путин встретились в Женеве
Байден и Путин встретились в Женеве
Видео
Все видео
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
Пилот планера столкнулся с торнадо: это попало на видео
Пилот планера столкнулся с торнадо: это попало на видео
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
Пауки оплели целые районы паутиной
Пауки оплели целые районы паутиной
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 468
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 441
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 999
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 639
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3132
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 июня 2021
Просмотров: 288
Від Полікарпа до Мажора
Якщо мене запитати про головну подію 1988 року, я назву Євро-88. Той чемпіо­нат був особливий. Уперше його повністю показували по телевізору. На ...
пятница, 18 июня 2021 10:28

Pornhub обвинили в размещении порно без согласия

  Комментировать
Pornhub обвинили в размещении порно без согласия
Более 30 женщин заявили, что Pornhub разместил видео с их участием и не уведомил об этом. Фото: holographica.space

В штате Калифорния, США, более 30 женщин подали в суд на компанию, которая владеет порносайтом Pornhub, за распространение интимных роликов с их участием.

Об этом сообщило издание BBC.

По словам женщин, видео загрузили на порносайт без их ведома и согласия. Представители Pornhub открестились от обвинений и заявили, что слова женщин "абсолютно абсурдные, полностью безрассудные и категорически ложные".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина насиловал 13-летнего крестника и снимал порно

В порносайте сообщили, что контент на портал зачастую загружается зарегистрированными пользователями. Каждый ролик якобы проверяется модератором.

"Pornhub категорически против незаконного контента и расследует любые жалобы или заявления, касающиеся контента на нашей платформе", - заявили представители сайта.

По данным издания CBS, Pornhub не требует от пользователей подтверждения возраста участников видео и их согласия на публикацию.

Одна из женщин позже сообщила, что ей было 17 лет, когда ее парень заставил снять их секс на камеру. Позже ролик разместили на Pornhub без ее согласия, о чем американка узнала только от друга.

Российская модель 22-летняя Вероника Трошина снялась в порнографическом ролике в священном для жителей острова Бали месте - на вулкане Батур. Из-за этого ее разыскивает полиция.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Pornhub обвинили в размещении порно без согласия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Выпустили мультик, который развеял мифы роспропаганды

Казаки 5 лет удерживали захваченную турецкую крепость

Нобелевский лауреат объяснил, зачем люди делают сбережения

Крупнейшее сражение гетмана завершилось поражением

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 16533
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 6669
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 6498
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 5850
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3609
Мир
Самолет "повара Путина" стоит в аэропорту Берлина несмотря на санкции ЕС
Самолет "повара Путина" стоит в аэропорту Берлина несмотря на санкции ЕС Просмотров: 117
Стрелок устроил "охоту" на прохожих: за 90 мин. обстрелял людей в нескольких городах
Стрелок устроил "охоту" на прохожих: за 90 мин. обстрелял людей в нескольких городах Просмотров: 216
Италия внедряет сертификаты вакцинации
Италия внедряет сертификаты вакцинации Просмотров: 81
Германия открыла границы: условия въезда для украинцев
Германия открыла границы: условия въезда для украинцев Просмотров: 234
Представили беспилотный электрический летающий "болид"
Представили беспилотный электрический летающий "болид"
7
 Просмотров: 567
Больше всего комментируют
14
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
1
Путин назвал захват Крыма "адекватной реакцией"
1
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
Голосов: 450
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть