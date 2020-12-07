Pornhub обвинили в распространении порнороликов с детьми

Сайт с порнороликами проверят на наличие контента с детьми. Фото: molbuk.ua

Сайт Pornhub обвинили в распространении видео с сексуальным насилием над детьми.

Об этом сообщил Reuters.

MasterCard и банк MindGeek проведут проверку материалов сайта для взрослых. Подозрение в распространении видео с несовершеннолетними появилась после опубликованной статьи в The New York Times.

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"Если претензии подтвердятся, мы немедленно примем меры", - заявили в Mastercard.

Компания совместно с правоохранительными органами и общественными организациями выясняет, происходили ли транзакции за незаконный контент через ее платежную систему.

Сайт отрицает обвинения в публикации незаконного контента.

"Любое утверждение, что мы разрешаем использование материалов о сексуальном насилии над детьми, безответственно и не соответствует действительности", - прокомментировал PornHub.

4 декабря Николас Кристоф выпустил статью в The New York Times, где рассказал историю подростков, видео которых попали на PornHub без их согласия. Одна девушка утверждала, что приемные родители заставляли ее сниматься в порнороликах с 9 лет, после чего некоторые видео появились на PornHub. Другая девушка сообщила, что в 14-летнем возрасте отправляла эротические видео парню, после чего ролики появились на сайте. Также Николас Кристоф привел в пример историю женщины, которая нашла на PornHub 58 видео с 15-летней дочерью.