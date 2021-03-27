Порезала мужчин и сосала из ран кровь

Арестована подозреваемая / Hand out

В Кении арестовали женщину, которая порезала 3-х мужчин, чтобы "высосать их кровь". Один из порезанных погиб.

Маргарет Вамбуи Вангари обвиняется в том, что зарезала одного человека и нанесла тяжелые ранения двум другим в местности Кахава-Уэст. Об этом пишет The Sun.

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По данным полиции, насилие началось после того, как вспыхнула драка между подозреваемым, вооруженной кухонным ножом, и ее парнем. После того, как 2-е мужчин попытались вмешаться и разнять пару, Вангари нанесла им удары, а потом начала сосать кровь из открытых ножевых ран, которые получили 3 жертвы.

Полицейские спасли Вангари от разъяренной толпы, который решил устроить суд Линча и начал забивать женщину камнями.

Двое мужчин остались живы и доставлены в больницу в Найроби, где им оказали медицинскую помощь после серьезных травм шеи и груди. Подозреваемая за решеткой по подозрению в убийстве. Полицейские собирают доказательства.