Популярные среди украинцев курорты охватили пожары

Турцию охватили масштабные пожары. Фото: hurriyet.com

Турция страдает от масштабных лесных пожаров, которые разгорелись недалеко от излюбленных курортов украинцев.

Об этом сообщило издание Hurriyet.

Пожары накрыли Анталью и Сиде. Местные власти начали эвакуацию жителей районов Евренсеки, Калемлер и Еника в Анталье.

Пожарные пытаются потушить огонь и не дать ему добраться до жилых домов и заправочных станций.

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Бороться с пожаром мешает сильный ветер, который дует в сторону жилых кварталов.

Точной причины возгорания пока не сообщили. Вероятно, это произошло из-за сухой и жаркой погоды. Сейчас температура воздуха в Анталье достигает 40 градусов по Цельсию.

В российской Якутии зафиксировали 216 лесных пожаров. Горит более 1,3 млн га леса. Из-за постоянной высокой температуры и затяжной засухи обуздать огонь в три раза сложнее, жалуются спасатели. Пожар не могут потушить с начала июля.