Помпео заявил, что США вели жесточайшую политику против РФ

Помпео отметил, что это было ответом на "дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе". Фото: flickr.com

Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводила наиболее жесткую по сравнению со всеми другими политику в отношении России. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Ни одна администрация не проводила столь жесткую политику в отношении России, как мы. И точка. Больше здесь не о чем говорить. Посмотрите на факты", - написал он в Twitter.

Он добавил, что "начиная с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против более чем 365 российских целей".

Помпео отметил, что это было ответом на "дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе".

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В начале декабря 2020 США ввели санкции против РФ за нарушение прав человека. Под них попали лица и компании, приближенные к главе Чечни Рамана Кадырова.

Также США ввели санкции против 103 компаний и ведомств из России и Китая, которые сотрудничают с вооруженными силами своих стран.