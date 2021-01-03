Помпео заявил, что США вели жесточайшую политику против РФ

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 396
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3771
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 792
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1395
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1728
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 810
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1116
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
4
6
3
5
5
Назвали количество задержанных на протестах в Минске
Назвали количество задержанных на протестах в Минске
&quot;Адский&quot; оползень в Норвегии: спасатели продолжают поиски
"Адский" оползень в Норвегии: спасатели продолжают поиски
На Рим упали мертвые птицы
На Рим упали мертвые птицы
Строители нашли античную баню
Строители нашли античную баню
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
Видео
Все видео
Самолет упал на жилой дом. Погибла семья
Самолет упал на жилой дом. Погибла семья
Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео
Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео
Самолет запутался в новогодних украшениях
Самолет запутался в новогодних украшениях
Самый старый человек отпраздновала 118-летие
Самый старый человек отпраздновала 118-летие
Комендантский час во Франции: полиция разгоняла массовую рейв-вечеринку
Комендантский час во Франции: полиция разгоняла массовую рейв-вечеринку
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 396
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1251
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1395
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 963
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
воскресенье, 03 января 2021 22:57

Помпео заявил, что США вели жесточайшую политику против РФ

  Комментировать
Помпео заявил, что США вели жесточайшую политику против РФ
Помпео отметил, что это было ответом на "дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе". Фото: flickr.com

Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводила наиболее жесткую по сравнению со всеми другими политику в отношении России. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Ни одна администрация не проводила столь жесткую политику в отношении России, как мы. И точка. Больше здесь не о чем говорить. Посмотрите на факты", - написал он в Twitter.

Он добавил, что "начиная с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против более чем 365 российских целей".

Помпео отметил, что это было ответом на "дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ввели новые санкции против российских и китайских компаний

В начале декабря 2020 США ввели санкции против РФ за нарушение прав человека. Под них попали лица и компании, приближенные к главе Чечни Рамана Кадырова.
Также США ввели санкции против 103 компаний и ведомств из России и Китая, которые сотрудничают с вооруженными силами своих стран.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Помпео заявил, что США вели жесточайшую политику против РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Записали самую популярную песню Второй мировой

Степан Бакунец жил под чужим именем

Священник публично сжег папский указ

Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 18009
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 12528
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 9783
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 8991
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
 Просмотров: 8262
Мир
В Конго обнаружили новую неизвестную науке болезнь
В Конго обнаружили новую неизвестную науке болезнь Просмотров: 153
Бразилия одобрила ввоз вакцины Astrazeneca
Бразилия одобрила ввоз вакцины Astrazeneca Просмотров: 90
В США начал работу новый состав Конгресса
В США начал работу новый состав Конгресса Просмотров: 270
В Польше сгорел 30-летний украинец
В Польше сгорел 30-летний украинец Просмотров: 783
Грузовой самолет столкнулся со стаей птиц
Грузовой самолет столкнулся со стаей птиц Просмотров: 864
Больше всего комментируют
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
3
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
2
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
1
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
1
Добкин будет баллотироваться в мэры Харькова
Голосов: 459
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть