Помпео обвинил Россию в хакерских атак

Хакерские атаки продолжаются с весны. Фото: www.pexels.com

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к кибератакам на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года.

"Это было очень важное открытие, и я считаю, что теперь мы можем абсолютно четко сказать, что именно россияне участвовали в этой деятельности", - сказал Помпео, передает "Европейская правда".

Спецоперация заключается также в проникновении в системы американского правительства с использованием программного обеспечения.

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Россия отрицает свою причастность к этому делу.

Россия в списке врагов США, а президент РФ Владимир Путин - угроза для всех тех, кто любит свободу. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Марку Левину, сообщает пресс служба Госдепа.