Помощники адвоката Трампа работали на Фирташа

Парнаса и Фруман обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Фото: Zik

Задержанные в США бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Парнас был переводчиком для адвокатов, представляющих интересы олигарха, сообщает Reuters.

В юридической компании DiGenova & Toensing, LLP, которая занимается тем, чтобы экстрадиция Фирташа в США не состоялась, подтвердили сотрудничество с бизнесменом.

Фирташ оплачивал частные рейсы Парнаса и Фруман в США и их поездки в Вену. За последние два месяца они три-шесть раз бывали в Вене, признал адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью Reuters. Цель поездок назвать отказался.

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Незадолго до задержания Парнас заявил, что Фирташ "подставили прокуроры и дипломаты США".

Бизнесменов Игоря Фруман и Льва Парнаса арестовали в США 10 октября. Обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. В мае прошлого года они передали $ 325 тыс. Протрампивському фонда America First Action. Также помогали адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани по делам, связанным с Украиной.