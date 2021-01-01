Помощи от США быть! Конгресс преодолел вето Трампа на оборонный бюджет

Конгресс США преодолел вето Трампа. Фото: Reuters

Сенат Конгресса США преодолел вето президента Дональда Трампа и принял оборонный бюджет на 2021 финансовый год в размере $740 млрд.

За все время президентства Трампа обе палаты Конгресса смогли преодолеть его вето, сообщают американские СМИ.

Оборонный бюджет предусматривает расширение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.

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Напомним, президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект о политике в области обороны.