Помощи от США быть! Конгресс преодолел вето Трампа на оборонный бюджет

Сенат Конгресса США преодолел вето президента Дональда Трампа и принял оборонный бюджет на 2021 финансовый год в размере $740 млрд.
За все время президентства Трампа обе палаты Конгресса смогли преодолеть его вето, сообщают американские СМИ.
Оборонный бюджет предусматривает расширение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.
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Напомним, президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект о политике в области обороны.
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