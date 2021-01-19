Помилование за $2 млн. Джулиани прокомментировал "расценки Трампа"

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани открестился от торговли президентским помилованием. Фото: REUTERS

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал ошибочными заявления о том, что он просил о собственном помиловании от президента. И что получал деньги за то, что добивался его для других лиц.

"Утверждение о том, что я просил помилования для себя или получил какое-либо вознаграждение за помилование кого-нибудь другого, являются лживыми, оскорбительными и злонамеренными", - написал Джулиани в Twitter.

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Ранее американские СМИ писали о том, что Джулиани заявлял, что помилование от Дональда Трампа "будет стоить $2 млн".

Президент США Дональд Трамп готовится объявить около 100 помилований в последний полный день пребывания на должности во вторник, 20 января. Среди помилованных будут "белые воротнички" и знаменитости, но вряд ли - сам Трамп.