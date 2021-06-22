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вторник, 22 июня 2021 17:50

Помиловали девять лидеров сепаратистов

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Помиловали девять лидеров сепаратистов
Педро Санчес сообщил, что Испания помиловала девять политиков, причастных к мятежу в Каталонии. Фото: espanarusa

Кабинет министров Испании помиловал девять политиков, причастных к делу об организации незаконного референдума с целью обретения независимости Каталонии в 2017 году.

Об этом сообщило издание AP.

По словам премьер-министра страны Педро Санчеса, соответствующее решение необходимо для примирения.

"Правительство приняло решение, потому что оно лучшее для Каталонии и Испании. Мы надеемся открыть новую эру диалога и построить новые мосты", - прокомментировал он.

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Экс-президент Каталонии Ориоль Хункерас в 2019 году получил суровый приговор - 13 лет тюрьмы. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу и нецелевом использовании государственных средств. Он выйдет на свободу вместе со своими соратниками - экс-спикером каталонского парламента и лидерами сепаратистских групп. Они провели за решеткой три года.

1 октября 2017 года власть Каталонии провела непризнанный Мадридом референдум о независимости региона. За независимость проголосовало 90,18%. Против - 7,83%. В том же месяце парламент Каталонии провозгласил создание "Каталонской республики как независимого суверенного, демократического и социального государства". Мадрид не признал итогов референдума о независимости Каталонии. Тогдашний президент правительства Каталонии Карлес Пучдемон бежал из Испании в конце октября 2017 года, чтобы избежать ареста.

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