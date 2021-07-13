Поляки не хотят вакцинироваться, поэтому продадут вакцины Украине - что о нас пишут в мире

Подводный трубопровод будет транспортировать природный газ из России в Германию через Балтийское море / DW

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Будет ли Зеленский одинаково бороться со всеми олигархами?", Atlantic Council, США

Перед выборами два года тому Зеленский позиционировал себя как стремящегося сломить власть коррумпированной олигархической элиты, но его предвыборная кампания во многом зависела от поддержки самого противоречивого олигарха Украины Игоря Коломойского.

Во время кампании Зеленский назначил личного юриста Коломойского ключевым советником, неоднократно ездил за границу, чтобы совещаться с тогда изгнанным из страны Коломойским, и пользовался поддержкой медиаимперии олигарха. Неудивительно, что многие рассматривали Зеленского как кандидата Коломойского.

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За два года с тех пор ничего не произошло, чтобы изменить эту оценку. Даже несмотря на то, что Зеленский вновь говорит о "деолигархизации" страны в попытке повысить свою популярность.

Коломойский внесен в санкционный список США в начале этого года из-за обвинений в коррупции. Но дома остается неприкасаемым. Он не восстановил контроль над "ПриватБанком", национализированным в 2016-м. Тогда из-за предполагаемого мошенничества олигарха с балансов банка пропало $5,5 млрд. Но Зеленскому также не удалось вернуть эти украденные активы в казну страны, как этого требует МВФ.

Между тем, чиновников, которых считали угрозой интересам Коломойского, сняли с постов. В том числе генпрокурора Руслана Рябошапку, который вел расследование в отношении олигарха. Председателя НБУ Якова Смолия. Первый премьер Зеленского Алексей Гончарук стал еще одной жертвой, когда попытался ослабить контроль олигарха над государственной электроэнергетической компанией.

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Намеки на личные связи президента с олигархом снова проявились в феврале 2021 года, когда Зеленский нарушил карантинные ограничения, чтобы отпраздновать день рождения на вечеринке, устроенной в доме соратника Коломойского.

Противодействию Зеленского влиянию украинских олигархов в лучшем случае избирательно. Законопроект в основу его политики деолигархизации содержит определение "олигарха", охватывающее богатство, влияние и владение активами, которое, как некоторые подозревают, сформулировано специально для исключения Коломойского из его условий.

Вместо этого в центре внимания политические враги Зеленского. Это союзник Путина Виктор Медведчук, который находится под домашним арестом по подозрению в госизмене. Он легкая мишень, поскольку как представитель российских интересов непопулярен внутри страны. Другая цель –предшественник и главный политический соперник, бывший президент Петр Порошенко, который также стал объектом уголовного расследования.

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Риск, который возникает из-за влияния Коломойского на Зеленского, касается не только качества украинской демократии. Это также вопрос об устойчивости экономических реформ в стране и борьбе с коррупцией. Желание Коломойского вернуть себе контроль над "ПриватБанком", который сейчас готовят к приватизации, не ослабевает. Изменения Зеленского в руководстве НБУ в прошлом году рискуют ослабить его независимость в вопросах банковского надзора до такой степени, что амбиции Коломойского станут достижимыми. Если так, Украина сделает серьезный шаг назад.

Риск, который возникает из-за влияния Коломойского на Зеленского, касается не только качества украинской демократии. Это также вопрос об устойчивости экономических реформ в стране и борьбе с коррупцией

Отношения Зеленского с Коломойским следует рассматривать как важнейшее испытание его искренности в достижении деолигархизации. Только решительно порвав с покровителем, Зеленский сможет выполнить обещание народу разрушить традиционный олигархический порядок и заменить его более справедливой системой, которая позволит стране процветать. Любое меньшее будет циничной перестройкой олигархической власти, в результате которой страна не сможет порвать с прошлым.

Отношения Зеленского с Коломойским следует рассматривать как важнейшее испытание его искренности в достижении деолигархизации. Только решительно порвав с покровителем, Зеленский сможет выполнить обещание народу разрушить традиционный олигархический порядок и заменить его более справедливой системой, которая позволит стране процветать. Любое меньшее будет циничной перестройкой олигархической власти, в результате которой страна не сможет порвать с прошлым

Пока что Зеленский действовал против интересов Коломойского только тогда, когда западные кредиторы Украины настаивали на принятии так называемого "антиколомойского" закона, призванного помешать бывшим владельцам национализированных банков вернуть активы. Такая решимость понадобится снова, когда западные лидеры посетят Киев в следующем месяце, чтобы отпраздновать 30-ю годовщину независимости. Они должны установить твердый ориентир, по которому будут оценивать результаты реформ Зеленского. Деолигархизация без взятия Коломойского под контроль - фейк.

"Северный поток-2: Меркель успокаивает Украину относительно транзита газа", Deutsche Welle, Германия

Канцлер Ангела Меркель пообещала гарантировать Украине статус страны-транзитера для российского газа после завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Зеленский встречался в понедельник в Берлине с высокими представителями Германии.

Меркель и Зеленский собираются отправиться в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом, администрация которого выступает против почти завершенного строительства трубопровода.

"Для нас Украина была и останется транзитной страной даже после завершения строительства "Северного потока-2". Украинская сторона имеет большие опасения, и мы серьезно к ним относимся. ЕС и Германия позаботятся, чтобы это продолжалось и в будущем, после 2024 года. Мы обещали Украине и сдержим его. У меня есть обычай держать слово. Считаю, что это относится к каждому будущему канцлеру", - сказала Меркель.

С тех пор, как Россия аннексировала Крым в 2014-м, Германия активно участвует в отношениях с Украиной. Но в последнее время отношения между Киевом и Берлином испортились.

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Зеленский призвал обеспечить гарантии будущих поставок энергоресурсов в Украину, решив вопрос в рамках так называемого Нормандского формата - переговоров между Россией, Германией, Францией и Украиной по поводу войны на Донбассе. Он добавил, что США также могут быть включены в переговоры в новом формате.

Меркель сказала, что вопрос энергетики можно было бы решить на еще одной встречи в Нормандском формате, хотя она не хотела бы выходить за рамки формальных тем переговоров – о ситуации на Донбассе.

Меркель также пообещала Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19. Помимо обсуждения германо-украинских отношений, переговоры касались выполнения Минских договоренностей. Подписанный в феврале 2015-го между Францией, Германией, Россией и Украиной, это пакет мер по урегулированию конфликта на востоке Украины. Германия настаивает, что соблюдение соглашений 2014-го - путь к миру в регионе. Это последняя встреча Меркель с Зеленским перед ее выходом на пенсию, после национальных выборов в Германии в сентябре.

"Поляки не хотят делать прививки, поэтому продадут вакцины Украине", Dziennik Gazeta Prawna, Польша

В Польше избыток вакцин, потому что поляки не хотят вакцинироваться. Поэтому на этой неделе в Украину и Грузию продадут около 4 млн доз вакцин. Это не единственные заинтересованные страны. Вьетнам и Австралия также выразили желание купить польские дозы.

Многие поляки еще не приняли решение о вакцинации. Среди людей старше 50 лет около 5 млн пропустили первую дозу. В случае младших возрастных групп, процент вакцинированных также выглядит не лучшим образом. Поляки просто перестают делать прививки. Большинство желающих уже вакцинированы.

Однако проблема не только в нежелании поляков делать прививки. Некоторые препараты по прошествии двух месяцев попросту не годятся.

"Поэтому начали переговоры об продаже. В течение этого года Польша закупила около 100 млн доз вакцин. Даже если часть продадут, нехватка препаратов полякам не грозит. Планируем всегда иметь на складах запасы в несколько млн доз", - говорит полномочный правительства по программе вакцинации Михал Дворчик.

Россия пригрозила прекратить подачу газа в Украину сразу после объявления о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2". Путин сделал такое заявление в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме, где были канцлер Австрии Курц и бывший немецкий канцлер Герхард Шредер. Глава Кремля сказал тогда, что строительство первого звена трубы завершено.