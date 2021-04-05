Полсотни человек погибли в результате гигантского оползня и наводнения

На востоке Индонезии в результате многочисленных наводнений и оползней погибли 55 человек. Более 40 числятся пропавшими без вести.
Стихийное бедствие вызвано проливными дождями, пишет AP.
В селе Ламенели на острове Адонара спасатели обнаружили 38 тел, не менее 5 были травмированы.
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Из-за наводнения отключили электричество, дороги были заблокированы и покрыты густой грязью и мусором.
Не менее 6 сел пострадали от внезапных наводнений и оползней. Местные власти собирают информацию о возможных убытках от стихийного бедствия.
Грузинская столица Тбилиси оказалась под угрозой схода гигантского оползня, который образовался из-за разлома в скале.
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