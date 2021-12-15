 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 450
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 3060
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 4185
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 774
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 675
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4608
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1773
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 747
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1845
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 324
Фото
Все фото
3
4
5
6
3
Польские пограничники вытащили из болота мигрантов
Польские пограничники вытащили из болота мигрантов
В Гонконге вспыхнул небоскреб. Сотни людей оказались в ловушке
В Гонконге вспыхнул небоскреб. Сотни людей оказались в ловушке
Из-за лавины в словацких Карпатах погибли двое лыжников
Из-за лавины в словацких Карпатах погибли двое лыжников
По меньшей мере 50 погибших: посреди улицы взорвалась автоцистерна
По меньшей мере 50 погибших: посреди улицы взорвалась автоцистерна
Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонии строгого режима
Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонии строгого режима
Видео
Все видео
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Интервью
1/5
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 1521
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3564
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6219
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1521
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4617
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
14 декабря 2021
Просмотров: 612
Кар'єра
Пам'ятаю Валентину блакитноокою студенткою з довгою каштановою косою. Вчилася на курсі на рік старшому за мене. Вона робила університетську газету. ...
среда, 15 декабря 2021 17:34

Польские пограничники вытащили из болота мигрантов
3

  Комментировать

14 декабря польские пограничники вытащили из болота четырех мигрантов
Фото: Straż Graniczna
Иностранцы незаконно проникли на территорию Польши и застряли в болоте
Пограничники увидели людей с дронов

14 декабря польские пограничники вытащили из болота четырех мигрантов.

Иностранцы незаконно проникли на территорию Польши и застряли в болоте. Их увидели польские военные и провели спасательную операцию, сообщает Пограничная служба Польши.

Мигрантов из Сирии увидели с помощью дронов на польско-белорусской границе вблизи города Михалово.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семь польских силовиков пострадали в столкновениях с нелегалами

"Из-за низких температур спасательная операция стала борьбой за их жизнь. Мигранты замерзли, но в стабильном состоянии. Спасатели вместе с пожарными оказывали доврачебную помощь", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя пограничной службы Беларуси генерал-майор Роман Подлинев координировал нападение мигрантов на границу Польши 16 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Ян Жарин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польские пограничники вытащили из болота мигрантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

У Украины появилась своя церковь. В России это назвали "расколом православия"

Кличко-младший включили в Зал славы

Главу первого украинского суда выбирали по возрасту

Самое читаемое
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание Просмотров: 13491
&quot;Ломаченко подтвердил, что не любит Украину&quot; - Стаховский
"Ломаченко подтвердил, что не любит Украину" - Стаховский Просмотров: 10332
&quot;Вовину тысячу&quot; можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка
"Вовину тысячу" можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка Просмотров: 8505
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом Просмотров: 8064
16-летнего водителя, снесшего толпу на переходе, отпустили домой
16-летнего водителя, снесшего толпу на переходе, отпустили домой Просмотров: 4851
Мир
Зеленский встретился с Макроном и новым канцлером Германии
Зеленский встретился с Макроном и новым канцлером Германии Просмотров: 63
Правила въезда в Польшу изменились: подробности
Правила въезда в Польшу изменились: подробности Просмотров: 342
Лидер Литвы выступил за перспективы членства в Евросоюзе Украины, Грузии и Молдовы
Лидер Литвы выступил за перспективы членства в Евросоюзе Украины, Грузии и Молдовы Просмотров: 63
В Гонконге вспыхнул небоскреб. Сотни людей оказались в ловушке
В Гонконге вспыхнул небоскреб. Сотни людей оказались в ловушке
4
 Просмотров: 468
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
 1 Просмотров: 3060
Больше всего комментируют
6
"Слуги народа" получают тысячи "кэша" в конвертах - экс-руководитель ОП
5
СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
3
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3
Мэр Днепра Филатов назвал Гордона "проституткой", а Богдана "животным"
2
Новоназначенный заместитель Ермака будет "запускать экономику"
Голосов: 264
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть