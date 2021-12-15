Польские пограничники вытащили из болота мигрантов

Фото: Straż Graniczna

14 декабря польские пограничники вытащили из болота четырех мигрантов.

Иностранцы незаконно проникли на территорию Польши и застряли в болоте. Их увидели польские военные и провели спасательную операцию, сообщает Пограничная служба Польши.

Мигрантов из Сирии увидели с помощью дронов на польско-белорусской границе вблизи города Михалово.

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"Из-за низких температур спасательная операция стала борьбой за их жизнь. Мигранты замерзли, но в стабильном состоянии. Спасатели вместе с пожарными оказывали доврачебную помощь", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя пограничной службы Беларуси генерал-майор Роман Подлинев координировал нападение мигрантов на границу Польши 16 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Ян Жарин.