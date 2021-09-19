В дальнейшем расследованием занимается прокуратура. Фото: Twitter

Польские пограничники нашли на границе с Беларусью тела трех людей. Инцидент произошел в воскресенье, 19 сентября в пограничном районе.

Об этом сообщается в Twitter пограничной службы Польши.

В дальнейшем расследованием занимается прокуратура.

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"Сегодня, 19 сентября, в пограничном районе с Беларусью обнаружены тела трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура", - говорится в сообщении.

Литва и Польша призывают Евросоюз пересмотреть миграционную политику из-за нелегалов из Беларуси в Литву.