Польские пограничники нашли на границе с Беларусью тела трех людей. Инцидент произошел в воскресенье, 19 сентября в пограничном районе.
Об этом сообщается в Twitter пограничной службы Польши.
В дальнейшем расследованием занимается прокуратура.
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"Сегодня, 19 сентября, в пограничном районе с Беларусью обнаружены тела трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура", - говорится в сообщении.
Литва и Польша призывают Евросоюз пересмотреть миграционную политику из-за нелегалов из Беларуси в Литву.
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