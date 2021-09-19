Литва и Польша призывали Евросоюз пересмотреть миграционную политику

 
Ексклюзивы
1/5
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 927
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 28836
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Просмотров: 1575
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 2727
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 198
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 22122
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1818
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4086
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 999
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Просмотров: 3825
Фото
Все фото
8
4
4
10
4
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Во время протестов в Австралии задержали более 200 человек: есть раненые
Во время протестов в Австралии задержали более 200 человек: есть раненые
Первый в истории гражданский экипаж вернулся на Землю
Первый в истории гражданский экипаж вернулся на Землю
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
Космические туристы SpaceX показали удивительные фото на фоне Земли
Космические туристы SpaceX показали удивительные фото на фоне Земли
Видео
Все видео
Выборы в России: Путина поймали на нарушениях
Выборы в России: Путина поймали на нарушениях
Неизвестный стрелял по перехожих из арбалета. Минимум двое погибших
Неизвестный стрелял по перехожих из арбалета. Минимум двое погибших
КНДР показала запуск баллистической ракеты с поезда
КНДР показала запуск баллистической ракеты с поезда
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2322
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1017
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 720
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1611
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 675
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 441
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
воскресенье, 19 сентября 2021 22:53

Литва и Польша призывали Евросоюз пересмотреть миграционную политику

  Комментировать
Литва и Польша призывали Евросоюз пересмотреть миграционную политику
Страны хотят четких и действенных мер и законов от ЕС для урегулирования этого вопроса. Фото: Pixabay

Литва и Польша призывают Евросоюз пересмотреть миграционную политику из-за нелегалов из Беларуси в Литву. Такое решение было принято на встрече в Варшаве премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните и премьера Польши Матеуша Моравецки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Литовское телевидение. Правительства обеих стран считают, что мер на национальном уровне недостаточно для борьбы с нелегальной миграцией через границу с Беларусью, поэтому необходимы решения на уровне Евросоюза.

"Одних мер на национальном уровне уже недостаточно, необходимы новые общие решения на уровне ЕС", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Между Польшей и Беларусью положили колючую проволку

Страны хотят четких и действенных мер и законов от ЕС для урегулирования этого вопроса.

"Польша и Литва подчеркивают необходимость адаптации законодательства ЕС и создания правовых предпосылок для того, чтобы государства-члены ЕС надлежащим образом реагировали на преднамеренную инструментализацию незаконной миграции третьими странами и применяли эффективные, четко определенные меры, которые позволили бы государствам-членам действовать быстро и защитить как национальную, так и общеевропейскую безопасность", - говорится в заявлении.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власть Беларуси прибегает к гибридной атаке против Европейского Союза в виде потока мигрантов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Литва и Польша призывали Евросоюз пересмотреть миграционную политику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
сентября

Стала иконой стиля: первая в мире супермодель празднует день рождения

Захватили украинскую столицу

Самое читаемое
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
 Просмотров: 34173
&quot;Ради Бога, сядьте!&quot; - как знаменитый преемник &quot;Ракеты&quot; плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
10
 Просмотров: 28836
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
5
 2 Просмотров: 6426
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
 Просмотров: 5112
&quot;Один за другим улетают в рай&quot; - умерли трое ветеранов дивизии &quot;Галичина&quot;
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
15
 19 Просмотров: 4239
Мир
В Германии начнут продавать плюшевого медведя, похожего на Ангелу Меркель
В Германии начнут продавать плюшевого медведя, похожего на Ангелу Меркель Просмотров: 144
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
8
 Просмотров: 927
Возросло количество записей на вакцинацию после внедрения сертификатов для работников
Возросло количество записей на вакцинацию после внедрения сертификатов для работников Просмотров: 324
Во время протестов в Австралии задержали более 200 человек: есть раненые
Во время протестов в Австралии задержали более 200 человек: есть раненые
4
 Просмотров: 576
На Бали планируют пускать только богачей
На Бали планируют пускать только богачей Просмотров: 639
Больше всего комментируют
19
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
3
Арестович придумал новое название Украине
2
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
2
"Это реально" - Арахамия об отставке Разумкова
1
Атмосферные фронты зальют Украину дождями
Голосов: 90
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть