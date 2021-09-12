Беларусь использует мигрантов для гибридных атак против ЕС - Меркель

Меркель призвала белорусские власти оказать помощь мигрантам. Фото: DW

Власть Беларуси прибегает к гибридной атаке против Европейского Союза в виде потока мигрантов.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким 11 сентября.

"Мы переживаем своего рода гибридную атаку на восточной границе ЕС в виде беженцев на белорусской границе. Это касается Литвы, Латвии и Польши", - сказала Меркель.

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По словам канцлера, независимо от попыток помочь людям на гуманитарной основе, "также важно защитить внешнюю границу Европейского союза".

Меркель призвала белорусские власти оказывать помощь мигрантам через международные организации, например, через Международный комитет Красного Креста.

Россия хочет поглотит Беларусь. Если это произойдет, то Украина получит 1000 км источники опасности для суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.