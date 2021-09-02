Польша вводит чрезвычайное положение на части границы

Президент Польши Анджей Дуда утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на польско-белорусской границе. Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за масштабного наплыва мигрантов. Об этом его просило польское правительство.

Информацию сообщило издание Onet.pl.

Постановление направили в сейм, где должны подтвердить решение лидера страны.

Вероятно, в понедельник, 6 сентября, состоится заседание нижней палаты парламента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО займётся границей Беларуси со странами Альянса

Депутаты могут отклонить постановление президента. Для этого им необходимо большинство. Из-за этого идет политическая борьба.

Во вторник, 31 августа, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что правительство решило обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в пограничной зоне.

Польские военные начали ставить колючую проволоку на участке польско-белорусской границы в Зубжице-Вельке для недопущения въезда мигрантов в страну. Будущий забор построят высотой в 2,5 м и длиной 180 км, что равно практически половине общей протяженности лесной границы между двумя государствами.