Польша возводит ограждение на границе с Беларусью

Польша начала возводить на границе с Беларусью укрепленные заграждения.
Вдоль границы построят стену высотой 5,5 м и длиной 186 км, сообщает "Радіо Свобода".
Вчера пограничный караул передал подрядчикам площадки под строительство.
Стоимость проекта оценивают в €353 млн. Стену построят к июню.
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский ранее сообщал, что ограждение будет состоять из нескольких линий защиты и будет оснащено современными электронными устройствами.
Речь идет о датчиках движения и камерах дневного и ночного видения. Вверху будут закреплены рулоны колючей проволоки.
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Аналогичное ограждение на границе с Беларусью строит Литва. Возведение 500-км стены должно завершиться к сентябрю 2022 года, на это выделили €152 млн. Также на границе планируют установить ограждение из колючей проволоки и видеонаблюдения.
В настоящее время на границе Беларуси и Польши установили временное заграждение из колючей проволоки. В октябре около 70 мигрантов попытались ее прорвать.
Пограничники трех стран считают, что причастен к этому режим в Беларуси, который за деньги доставляет беженцев в Минск, а затем привозит их на границу.
На границе Украины с Беларусью работают над обустройством вертолетных площадок.
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