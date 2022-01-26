Польша возводит ограждение на границе с Беларусью

Такие действия польских пограничников связаны с мигрантским кризисом. Фото: Twitter/@terytorialsi

Польша начала возводить на границе с Беларусью укрепленные заграждения.

Вдоль границы построят стену высотой 5,5 м и длиной 186 км, сообщает "Радіо Свобода".

Вчера пограничный караул передал подрядчикам площадки под строительство.

Стоимость проекта оценивают в €353 млн. Стену построят к июню.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский ранее сообщал, что ограждение будет состоять из нескольких линий защиты и будет оснащено современными электронными устройствами.

Речь идет о датчиках движения и камерах дневного и ночного видения. Вверху будут закреплены рулоны колючей проволоки.

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Аналогичное ограждение на границе с Беларусью строит Литва. Возведение 500-км стены должно завершиться к сентябрю 2022 года, на это выделили €152 млн. Также на границе планируют установить ограждение из колючей проволоки и видеонаблюдения.

В настоящее время на границе Беларуси и Польши установили временное заграждение из колючей проволоки. В октябре около 70 мигрантов попытались ее прорвать.

Пограничники трех стран считают, что причастен к этому режим в Беларуси, который за деньги доставляет беженцев в Минск, а затем привозит их на границу.

На границе Украины с Беларусью работают над обустройством вертолетных площадок.