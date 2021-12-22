Польша усилит границы украинскими беспилотниками

Станциям автономных беспилотников для работы не требуется вмешательство человека. Фото: Вадим Мельник

Для мониторинга и сбора информации на украинских границах можно использовать станции автономных беспилотников. Им для работы не нужно вмешательство человека. Об этом рассказал в интервью журналу "Країна" рассказал украинский предприниматель Вадим Мельник. Владелец компании Dronehub, производящей станции дронов. Такие скоро будут мониторить польские границы. Вадим живет и трудится в Варшаве.

"С польской стороны большой интерес нашей технологии в оборонном секторе. Планируют поставить станции с дронами на границе с Россией и с Беларусью. Украина тоже это может сделать", - говорит Мельник.

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Добавляет: "С украинской оборонкой бы с удовольствием работали. С условием, что наши технологии не будут использовать для активных боевых действий. А для мониторинга, сбора информации".

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Компания Dronehub вместе с Европейским космическим агентством построила первый прототип бокса, на котором любой беспилотник без участия человека может приземлиться, поменять батареи и улететь дальше. Также сделали проект, которым беспилотники будут доставлять дефибрилляторы медицинским волонтерам.